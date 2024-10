Duitsland-Nederland in 2015 moest voor vrijheid staan, maar werd nooit gespeeld

Blind is onder de indruk van het optreden van de Duitse autoriteiten. "Maar je merkt hoe dan ook de impact die dit alles heeft op spelers. De onzekerheid, de gespannen sfeer in de bus, het heeft erin gehakt. En dat is heel menselijk lijkt me. Je wordt allemaal even heel klein als dit gebeurt."

Ook de Duitse spelersbus wordt van de weg geplukt en naar dezelfde plek gestuurd als die van Oranje. De Jong heeft er net een periode bij Borussia Mönchengladbach op zitten en kent nog een aantal spelers van Die Mannschaft. "Ik heb even contact gehad met Max Kruse", zei De Jong. "Zij waren er natuurlijk bij in Parijs. Dat was iets verschrikkelijks."

Blijvende verandering?

Dat de afgelasting van Duitsland-Nederland zo veel losmaakte, had alles te maken met de aanslagen in Parijs van vier dagen eerder, waarbij in totaal 130 mensen om het leven kwamen.

Tijdens Frankrijk-Duitsland bliezen drie terroristen zich op bij het Stade de France. Andere terroristen beschoten cafés en richtten een bloedbad aan in concertzaal Bataclan, waar 89 mensen werden gedood.