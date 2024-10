Als 'baas' in het nieuwe Oranje kan Gakpo glansrol tegen Duitsland goed gebruiken

Net als bij de vorige interlandperiode wees Koeman naar Liverpool-speler Gakpo als een van de potentiële nieuwe leiders. "Cody is onze beste aanvaller van de laatste maanden." Met de kanttekening: "Het heeft tijd nodig. Het moet ook in het karakter van een speler zitten."

Qua karakter voldoet Gakpo misschien niet per se aan het profiel van een leider, maar de rustige Eindhovenaar erkende gisteren dat hij met zijn 25 jaar de leeftijd heeft om zich meer te laten gelden. "Ik ben er niet echt mee bezig, ik zie het als natuurlijk proces. Die dingen komen erbij."

Zaterdag op de training noemde Koeman hem tijdens wat rumoer bij een rondootje gekscherend 'de baas'. Daar moest Gakpo wel om lachen. Daarna nam de bondscoach hem apart en dat zegt meer. Koeman verwacht vanavond wat van 'baas' Gakpo.

Met Gakpo aan buitenkant gevaarlijker

Tegen de muur die Hongarije vrijdag had dichtgemetseld, was het moeilijk voetballen. Om gaatjes in die muur te vinden, kwam Koeman halverwege bij Gakpo uit. De aanvaller stond te veel aan de binnenkant.

"Met Cody aan de linkerzijkant werden we veel gevaarlijker", zei Koeman. "We hadden sneller moeten inzien dat er centraal te weinig ruimte was. De ruimtes lagen aan de zijkanten. Dat deden we niet goed."