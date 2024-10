China start opnieuw militaire oefeningen rond Taiwan

De Taiwanese regering spreekt van een schaamteloze provocatie door China. Het leger was zondag al in hoogste staat van paraatheid gebracht, nadat een Chinees vliegdekschip op de radar was gesignaleerd.

China heeft zelf niets gezegd over de omvang van de manoeuvres. Ook een einddatum voor de oefening is niet genoemd. Taiwan zegt dat het in ieder geval 25 vliegtuigen, zeven marineschepen en vier andere schepen heeft gesignaleerd.

Toespraak president Lai

De start van de Chinese acties volgt op een toespraak van de Taiwanese president Lai op 10 oktober, de nationale feestdag van Taiwan. Lai herhaalde toen zijn belofte om zich "te verzetten tegen annexatie of een inbreuk op onze soevereiniteit".

Lai staat kritisch tegenover China. Kort na zijn inauguratie hield China ook militaire oefeningen in de zeeën rond Taiwan. Die hadden de naam Joint Sword 2024A, die van vandaag Joint Sword 2024B.