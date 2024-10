Elf gewonden bij brand in spookhuis op Duitse kermis

Op een kermis in de Duitse plaats Leer, over de grens bij Winschoten, zijn elf mensen gewond geraakt bij een brand in een spookhuis. Onder de gewonden zijn vier medewerkers van de attractie die een rookvergiftiging opliepen. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De brand in spookhuis Zombie brak rond 15.30 uur uit. Het was op dat moment druk op de kermis. Het vuur kon snel worden geblust. Waardoor de attractie in brand vloog, is niet bekend. Ook de hoogte van de schade is onduidelijk.

De Gallimarkt is een evenement met zo'n twintig kermisattracties en meer dan 250 marktkramen. In vijf dagen verwachtte de gemeente zo'n half miljoen bezoekers, ook uit Nederland. Zondag was de laatste dag.