Giro555: 'Dwing ons niet te kiezen wie we wel of geen hulp verlenen'

Het meeste geld dat wordt opgehaald bij de Giro555-actie voor slachtoffers in het Midden-Oosten zal naar slachtoffers in Libanon en Gaza gaan. Dat zegt voorzitter van de actie Harm Goossens in Nieuwsuur.

De actie haalde tot nu toe ruim 1,1 miljoen euro op voor mensen in zowel Gaza, Libanon, de Westelijke Jordaanoever, Syrië als Israël. Maar daarop klinkt kritiek. Zo willen sommigen niet dat donatiegeld naar Israël gaat, en anderen zijn bang dat het bij Hamas of Hezbollah terechtkomt.

De organisaties achter Giro555 vrezen nu dat minder geld wordt opgehaald voor de slachtoffers dan nodig is en doen daarom een oproep: dwing ons niet te kiezen wie we wel of geen hulp verlenen.

De verdeelsleutel

"Dat de discussie er is is goed, maar de discussie gaat nu te weinig over mensen die hulp nodig hebben," zegt Goossens. Hij is actievoorzitter van Giro555 en voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis. De discussie over de verdeling frustreert hem. "Ons humanitaire principe is dat we er voor iedereen zijn, iedereen in nood, waar dan ook."

Wat de verdeelsleutel van de donaties wordt tussen de gebieden is nog niet definitief besloten. "We maken inschatting van waar de nood het hoogst is. By far zal het meeste geld naar Libanon en Gaza gaan, maar er gaat zeker ook geld naar Israël want ook daar zijn mensen in nood."

Met het ingezamelde geld willen de hulporganisaties voedsel, water en medische zorg bieden aan de getroffenen. "In Gaza slapen veel mensen in zelfgebouwde tenten van plastic zeilen vol gaten, bijeengehouden door takken," zegt de voorzitter van de actie. "In Israël is behoefte aan traumahulp en psychosociale begeleiding." Goossens benadrukt dat de steun terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben en niet bij bijvoorbeeld Hamas, Hezbollah of bij de Israëlische regering.