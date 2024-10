Noord-Gaza afgesloten van noodhulp: 'Wie naar buiten gaat wordt neergeschoten'

Volgens het Israëlische leger is deze inval nodig omdat Hamas zich er hergroepeert. In een verklaring stelt het leger dat er de afgelopen dagen tientallen militanten zijn gedood. Ook zouden er wapens en explosieven zijn gevonden, maar deze beweringen vallen niet te controleren.

Het Israëlische leger zegt maatregelen te nemen om onschuldige slachtoffers te voorkomen, maar accepteert burgerdoden bij aanvallen op Hamasstrijders.

Geen journalisten

Er komt nauwelijks onafhankelijke informatie naar buiten over de situatie in Jabalia. Een van de weinige journalisten in het gebied werd vorige week gedood door Israëlische beschietingen. De Palestijn, die werkte voor nieuwszender Al Jazeera, is een van de ruim 125 journalisten en mediawerkers die zijn omgekomen in een jaar tijd in Gaza.

In de eerste fase van de Israëlische aanval op Noord-Gaza, kort na de terreuraanslagen van Hamas, werd het dichtbevolkte gebied grotendeels in puin gelegd. Na een wekenlang grondoffensief vertrokken de Israëlische troepen. Vervolgens konden bewoners terugkeren.

Het nieuwe Israëlische offensief onderstreept volgens analisten dat Hamas vrijwel onmogelijk militair is te verslaan. De groepering spreekt de Israëlische beschuldigingen tegen dat burgers als levend schild worden gebruikt. Wel erkent Hamas dat er wordt gevochten met Israëlische militairen in en rondom Jabalia.

Evacuaties

Honderdduizenden burgers zitten vast in Noord-Gaza, meldt de VN. Israël heeft burgers op verschillende plekken opgedragen te evacueren, om vrij spel te hebben in de gevechten met Hamas. Alleen mensen die daar gehoor aan geven, mogen zich verplaatsen.

Op 6 oktober vaardigde het leger een evacuatiebevel uit voor Jabalia en drie ziekenhuizen in de omgeving. "Het jammere is dat militairen de dag ervoor met het offensief waren begonnen", zegt Sarah Vuylsteke van Artsen Zonder Grenzen (AZG) tegen de NOS. Vanuit Deir al Balah, in het midden van de Gazastrook, coördineert zij de levering van noodhulp.

Op de eerste dag van de Israëlische inval konden zo'n 55.000 Palestijnen zuidwaarts vluchten, vervolgt Vuylsteke. "Maar er is geen mogelijkheid voor de bevolking, of voor ziekenhuizen om in kritieke toestand verkerende patiënten te evacueren. Ook al wordt er gezegd dat het kan, er zijn geen veilige evacuatieroutes."

Vijf AZG-medewerkers verblijven in Jabalia, zegt Vuylsteke. Haar collega's melden dat het kamp volledig is omsingeld en dat "iedereen die naar buiten gaat wordt neergeschoten". Er is niet of nauwelijks nog water of voedsel.