Bondscoach Nagelsmann verwacht 'intens' duel met Nederland en heeft plan voor Brobbey

Nee, de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann heeft geen idee wie er in 1974 in de WK-finale in München scoorde namens Nederland. Met een glimlach zegt de 37-jarige bondscoach van Duitsland: "Ik was nog niet geboren, dus ik heb de wedstrijd niet gezien."

Het antwoord is natuurlijk: Johan Neeskens. De oud-middenvelder van Ajax en FC Barcelona overleed vorige week en zal maandagavond worden geëerd rond de interland tussen Duitsland en Nederland. Inzet in het stadion van Bayern München is de koppositie in groep 3 van Divisie A én een plek in de kwartfinales van de Nations League.

Ook in Duitsland was Neeskens "een beroemde speler", zegt Nagelsmann. "Het is altijd naar om zulke belangrijke voetballers te verliezen."

Dan, over de wedstrijd tussen de buurlanden: "Ik hoop niet dat we weer zo vroeg een doelpunt tegen krijgen zoals in Amsterdam." In september speelden beide landen in een hoogstaande wedstrijd gelijk: 2-2.

Nagelsmann: "Ik hoop dat we de wedstrijd vanaf het begin wat beter kunnen controleren. Na de 2-2 gingen beide teams voor de winst. Maar wij hadden wel de betere kansen. Het was een lastige wedstrijd."