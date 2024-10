Engeland herstelt zich van Griekse tragedie, Oostenrijk kleineert Noren

Engeland heeft in de Nations League drie dagen na de thuisnederlaag tegen Griekenland gewonnen van Finland. Het duel in Helsinki eindigde in 1-3, door doelpunten van Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold en Declan Rice.

De Engelsen hebben in groep 2 van de B-divisie nu negen punten uit vier wedstrijden, maar moeten de koppositie in de groep aan Griekenland laten. De Grieken wonnen in eigen huis met 2-0 van Ierland en staan nu op twaalf uit vier.

Noorwegen afgedroogd

In groep 3 van de B-divisie speelde Oostenrijk tegen Noorwegen. Niet de Noor Erling Haaland, maar Oostenrijker Marko Arnautovic was de man van de doelpunten bij deze wedstrijd. Mede door twee treffers van de oud-spits van FC Twente won zijn land met 5-1.