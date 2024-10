Engeland herstelt zich van Griekse tragedie met winst tegen Finland

Engeland heeft in de Nations League drie dagen na de thuisnederlaag tegen Griekenland gewonnen van Finland. Het duel in Helsinki eindigde in 1-3, door doelpunten van Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold en Declan Rice.

De Engelsen hebben in groep 2 van de B-divisie nu negen punten uit vier wedstrijden. Daarmee staat de ploeg tweede achter Griekenland, dat later vanavond speelt tegen Ierland. Bij winst gaan de Grieken naar twaalf uit vier.

Andere keeper

Interim-bondscoach Lee Carsley had flink ingegrepen na de nederlaag tegen Griekenland. Hij wijzigde zijn team op zes plaatsen. De opvallendste wijziging was in het doel, waar Dean Henderson de voorkeur kreeg boven Jordan Pickford. Verder keerden Harry Kane en Jack Grealish terug na blessures.