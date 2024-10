Koeman over afwezigheid Van Dijk: 'Soms moet je met speler en club meedenken'

"Hij zei misschien iets te snel dat hij zou blijven", aldus Koeman. "Op deze manier krijgt hij extra rust, dat lijkt me logisch. Liverpool en Virgil zijn er blij mee. Je moet soms ook met de speler en de club meedenken."

Koeman hoopt dat de absentie van Van Dijk deuren opent voor anderen. "Zijn afwezigheid is altijd een gemis, want hij is onze aanvoerder en heeft meer dan 75 interlands gespeeld. We gaan het goed invullen, we hebben genoeg goede opties. Het zou mooi zijn als we achteraf kunnen zeggen dat we hem niet hebben gemist."

De Vrij of Dumfries aanvoerder

Door de afwezigheid van Van Dijk en de nog niet fitte reserve-captains Nathan Aké en Frenkie de Jong draagt Stefan de Vrij, als hij een basisplaats krijgt, de aanvoerdersband tegen Duitsland.

Koeman hanteert de regel dat bij afwezigheid van de aangewezen captains de speler met de meeste interlands de aanvoerder is. Denzel Dumfries (61 interlands) is na De Vrij (71) de volgende in de rij.