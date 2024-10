Kopecky wint laatste etappe en ook eindklassement Ladies Tour na zinderende finale

Lotte Kopecky heeft zondag met een machtige sprint de laatste etappe in de Simac Ladies Tour gewonnen. De Belgische wereldkampioene pakte daarmee genoeg bonificatieseconden om de eerste plek van Franziska Koch over te nemen. Ze won de koers voor de tweede keer in haar carrière.

Een paar meter voor de finish haalde het peloton de gevluchte Silke Smulders terug, die een solo van 40 kilometer net niet kon afmaken met een etappewinst.

Het was vooraf ongemeen spannend in het algemeen klassement van de Ladies Tour. Zeven vrouwen stonden binnen 24 seconden van de Duitse klassementsleidster Koch, onder wie vijf Nederlanders. Kopecky stond op 8 seconden en Lorena Wiebes, die drie etappes won deze ronde, op 15 seconden.

Gespannen

En dus keken de rensters gespannen om zich heen tijdens de zesde etappe, met start en finish in Arnhem. Het was daarmee ook meteen een vrij heuvelachtig parcours rond de stad en over de Veluwe, Met ruim 1.000 hoogtemeters over 145 kilometer ging het op en af.

Met nog zo'n 50 kilometer te gaan probeerden veel rensters het bal te openen, maar ze slaagden er niet in om weg te komen. Maar 10 kilometer later was het dan toch raak: Smulders reed solo weg.