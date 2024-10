Tanks Israël rammen VN-poort, Netanyahu wil blauwhelmen weg uit deel Libanon

Opnieuw is er een aanvaring geweest tussen VN-blauwhelmen en Israëlische troepen in Libanon. Volgens VN-vredesmacht Unifil is vanmorgen vroeg een poort ingeramd door Israëlische tanks. Kort voor deze melding heeft premier Netanyahu vanmiddag gezegd dat de blauwhelmen moeten vertrekken uit dit deel van Libanon.

Israël heeft nog niet gereageerd op de melding van Unifil.

Volgens de Israëlische premier moet de internationale troepenmacht zich "direct terugtrekken, voor zijn eigen veiligheid". Hij heeft hierop aangedrongen bij het hoofd van de Verenigde Naties, Antonio Guterres.

Deze werd vandaag op X door de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Katz opnieuw tot persona non grata verklaard. Volgens Katz is de Portugees niet meer welkom in Israël omdat hij antisemitisch en anti-Israël is.

Unifil omschrijft het laatste incident met Israëlische militairen in Libanon als "schokkende overtreding" en eist opheldering van Israël. Volgens de verklaring is de poort van een VN-post in grensdorp Ramyah verwoest om toegang te krijgen tot de VN-post.

Vijftien blauwhelmen hebben last gekregen van lichamelijke klachten als huidirritatie nadat ze in contact waren gekomen met rook. Het is onduidelijk om wat voor rook het gaat, of hoe die is veroorzaakt.

De afgelopen dagen werden troepen van de United Nations Interim Force (Unifil) vaker aangevallen door het Israëlische leger. Op het hoofdkwartier in Naqoura raakten meerdere blauwhelmen gewond.

Op de aanvallen is internationaal forse kritiek. Vanmiddag zei de Italiaanse premier Meloni - die zich gewoonlijk achter Netanyahu schaart - dat de Israëlische aanvallen op VN-vredestroepen onacceptabel zijn. Ze had het niet specifiek over de gebeurtenissen van vanochtend, die toen nog niet waren gemeld. Italië levert een substantiële bijdrage aan de vredesmissie.