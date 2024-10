FNV wil snelle verbetering veiligheid bij zelfscankassa's

Leonie van Lent, hoofddocent stafrecht aan de Universiteit van Utrecht, denkt dat over de gehele linie nog niet goed is nagedacht over de problematische kant van het werken met zelfscankassa's. "Kijkend vanuit het strafrecht zie ik dat mensen te maken krijgen met onveilige situaties. En ook zelf moeten handelen binnen het strafrecht. Namelijk bij de vraag: is dit een winkeldiefstal of is dit een klant die iets vergeet te scannen?"

Volgens Albert Heijn is het aantal winkeldiefstallen niet toegenomen. Directeur Boelhouwer herkent de signalen over agressie, overlast en geweld op de winkelvloer wel. "Dit is een zorgwekkende en verdrietige ontwikkeling en kent geen eenvoudige oplossing. Als verantwoordelijk directielid voor onze winkels raakt het mij ook persoonlijk, als moeder van een dochter die in een van die winkels werkt."

Brian de Graaff is inmiddels gestopt bij Albert Heijn. Hij vertelt zijn verhaal omdat hij hoopt dat er bij de zelfscankassa's iets zal veranderen. "Wat ik aan de supermarkten wil meegeven is: neem dit alsjeblieft serieus. Er zijn zoveel medewerkers die hier mee zitten. Die gaan met lood in hun schoenen aan het werk."