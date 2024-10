Meer honden na bijtincident weggehaald bij eigenaar

De politie heeft vorig jaar opvallend vaak een hond bij zijn baasje weggehaald, blijkt uit cijfers die het ANP opvroeg bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het gebeurde in 2023 164 keer, twee keer zo vaak als in de jaren daarvoor.

Toen waren het er steeds tachtig. Dit jaar werden er tot nu toe ruim 90 honden in beslag genomen na een bijtincident.

Honden die in beslag worden genomen komen terecht op een geheime locatie. Na een paar weken wordt de hond getest door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Die beoordeelt de kans dat de hond weer zal bijten, en of dat dat risico kan worden beperkt met maatregelen als een muilkorf of hondentraining.

Tijdens de coronaperiode steeg de vraag naar honden enorm. Een deskundige van de faculteit Diergeneeskunde zegt tegen persbureau ANP dat dit heeft geleid tot een toename van het aantal angstige honden. "Reguliere fokkers konden de vraag niet bijbenen, waardoor commerciële fokkers met doorgefokte honden op de markt kwamen en meer zwerfhonden naar Nederland zijn gehaald."

Mee speelt ook dat veel puppy's tijdens de coronaperiode onvoldoende contact met mensen en andere honden hadden. Bij sommige honden heeft dat geleid tot gedragsproblemen, zegt de deskundige. "Die problemen kunnen agressief gedrag veroorzaken en resulteren in bijtgedrag."

Verwaarlozing mishandeling

Bijtincidenten zijn niet de meest voorkomende reden om honden in beslag te nemen. Vaker gebeurt het wegens verwaarlozing.

Het totaal aantal in beslag genomen honden is de afgelopen jaren ook toegenomen. In 2018 haalde de politie 95 honden bij hun baasjes weg. Alleen al in de eerste acht maanden van dit jaar waren dat er 535: ruim vijf keer zo veel.