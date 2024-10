Nieuw-Zeeland zet Britse zeilers op grotere achterstand in America's Cup

De zeilers van Nieuw-Zeeland zijn voor de kust van Barcelona op een 3-0 voorsprong gekomen tegen Groot-Brittannië in de America's Cup.

Nadat de Nieuw-Zeelanders op zaterdag al de eerste twee races hadden gewonnen, was de derde wedstrijd op zondag ook een prooi voor de Nieuw-Zeelandse boot. De vierde race zou vandaag ook gevaren worden, maar die ging niet door omdat er te weinig wind stond. De race wordt morgen om 14.10 uur ingehaald.

Het land dat als eerste zeven wedstrijden heeft gewonnen, wint de 37ste editie van de prestigieuze zeilwedstrijd. Als het op zondag 20 oktober na twaalf races nog gelijk staat, wordt op 21 oktober de beslissende wedstrijd gevaren.

Derde race

De Britten zaten al voor de derde race in de hoek waar de klappen vielen. Ze kregen in de strijd om de beste startpositie een straf van de jury, omdat ze geen voorrang gaven aan Nieuw-Zeeland, waar dat wel had gemoeten. De boten raakten elkaar net niet.

Dit leverde een achterstand op die niet meer goed te maken was in de derde race.