Voetbalsters PSV boeken magere zege, Utrecht overklast Feyenoord

PSV heeft een magere overwinning geboekt op bezoek bij de voetbalsters van sc Heerenveen: 1-0. Het was in elk geval voldoende om de drie punten op te eisen en daarmee in de buurt te blijven van koploper Ajax en FC Utrecht, dat met 3-0 van Feyenoord won en tweede staat.

PSV, dat met een team vol internationals uit verschillende landen de ambitie heeft om de top twee aan te vallen, begon met hoge druk aan de wedstrijd tegen de nummer tien. In de 17de minuut kwam de ploeg uit Eindhoven op voorsprong, na een doelpunt van Riola Xhemaili op aangeven van Renate Jansen.

Beide speelsters zijn nieuw bij de ploeg, maar Jansen (ex-FC Twente) en de Zwitserse huurling Xhemaili weten elkaar steeds feilloos te vinden. De vroege treffer bleek het hoogtepunt van de wedstrijd voor PSV, want daarna verslapten de bezoekers en werd de Friese thuisploeg brutaler.