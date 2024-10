Man (71) opgepakt na verwonden 18-jarige met mes bij ruzie over muziek

De politie heeft een 71-jarige man uit het Noord-Brabantse Made opgepakt omdat hij een 18-jarige jongen verwond zou hebben met een mes. Dat gebeurde bij een ruzie over geluidsoverlast, veroorzaakt door de muziek van de jongen.

Het incident vond afgelopen nacht plaats, rond 01.30 uur in de Rozenbloemstraat in Made. Agenten hebben eerste hulp verleend. Hierna is de jongen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat.

Het slachtoffer kon nog aanwijzen waar de vermoedelijke dader naartoe was gegaan. De politie heeft de man daarna snel opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.