Sabalenka wint na 2018 en 2019 voor derde keer op rij in Wuhan

Aryna Sabalenka heeft voor de derde keer op rij het WTA-toernooi van Wuhan gewonnen, met de aantekening dat haar laatste titel daar uit 2019 stamt. Vanwege de coronapandemie en de nasleep daarvan is er de aflopen vier jaar niet getennist in de Chinese stad.

Toernooifavoriet Sabalenka rekende in de finale af met de als vijfde geplaatste olympisch kampioene Zheng Qinwen (WTA-7): 6-3, 5-7, 6-3.

Dat zal de afgelopen week 22 jaar geworden Chinese niet echt verbaasd hebben. Ze trof de Witrussin immers drie keer eerder en ging er telkens in twee sets vanaf. Opvallend genoeg betrof het zonder uitzondering wedstrijden tijdens een grandslamtoernooi: de kwartfinale op de US Open in zowel 2023 als 2024 en de eindstrijd van de Australian Open begin dit jaar.

Uitbundig

In Wuhan waren in de eerste set de breekpunten schaars, maar Sabalenka creëerde er twee en benutte de tweede. In de tweede set wist Zheng zowaar het tij te keren, omdat enerzijds haar eerste service beter ging lopen en anderzijds Sabalenka juist minder goed ging opslaan en ook weer eens kwetsbaar bleek op haar tweede opslag, al beperkte ze het aantal dubbele fouten tot twee.