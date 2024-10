DNA-onderzoek: Christoffel Columbus kwam waarschijnlijk uit Spanje

Na jarenlange discussie is volgens Spaanse onderzoekers zeker dat Christoffel Columbus een Sefardische Jood uit West-Europa was. Dat blijkt uit langdurig onderzoek om het eeuwenoude mysterie van de herkomst van de ontdekkingsreiziger op te lossen. Sefardische Joden zijn Joodse mensen van wie de voorouders in Spanje en Portugal leefden. 'Sefarad' is de algemeen erkende Hebreeuwse aanduiding voor Spanje.

Het nieuws werd gisteren bekendgemaakt in een documentaire op de Spaanse televisie, op de dag dat in Spanje de nationale feestdag Día de La Hispanidad, ofwel Columbusdag gevierd wordt. Afgelopen week werd in Spanje uitgekeken naar de documentaire die het verlossende antwoord zou geven.

Al jaren werd gebakkeleid over de geboorteplaats van Columbus. In totaal zijn 25 landen genoemd als geboorteland van de ontdekkingsreiziger, met als algemeen geaccepteerde theorie dat Columbus uit het Italiaanse Genua kwam.

De theorie dat de ontdekkingsreiziger begraven ligt in de Kathedraal van Sevilla wordt door de meeste historici als waarheid beschouwd, maar ook dit werd betwist. Zo beweerde de Dominicaanse Republiek dat Columbus daar begraven ligt in een graftombe in hoofdstad Santo Domingo.

DNA-tests en stamboomonderzoek

Om de discussie waar Columbus nu daadwerkelijk vandaan kwam te beslechten voerden de onderzoekers sinds 2003 een langdurig onderzoek uit naar de herkomst van de beroemde ontdekkingsreiziger. In dat jaar werden de botten uit de Kathedraal in Sevilla opgegraven, waaruit DNA-materiaal gehaald en onderzocht werd. De hoeveelheid DNA die uit de botten gehaald kon worden was niet groot, maar voldoende, zeggen de onderzoekers.

Afgelopen week maakten de wetenschappers al bekend dat uit DNA-onderzoek bleek dat de botten in het graf inderdaad die van de ontdekkingsreiziger zijn. Toch sluit dat niet uit dat de botten in Santo Domingo ook van Columbus zijn, omdat de Dominicaanse Republiek niet meewerkte aan het onderzoek.

'West-Europees en Joodse afkomst'

Ook hebben ze het DNA van zijn zoon Ferdinand onderzocht. Daarnaast hebben de onderzoekers de stambomen van zo'n honderd mensen met de achternaam Columbus uitgeplozen om tot het definitieve antwoord te komen.

De uitkomsten van het onderzoek geven volgens forensisch expert Miguel Lorente die betrokken was bij het onderzoek antwoord op de vraag waar Columbus vandaan komt.

In de documentaire legt de onderzoeker uit dat in het DNA van Columbus zowel van vaderskant als moederskant kenmerken zijn te vinden die passen bij een Joodse afkomst. "Uit analyse van 25 plekken blijkt dat de enige aantoonbare geboorteplaats in West-Europa moet zijn", zegt de onderzoeker.

Genua kan volgens een Catalaanse onderzoeker worden uitgesloten als geboorteplaats van Columbus, omdat in de 12e eeuw joodse mensen werden verdreven uit de Italiaanse stad. De onderzoeker stelt dat het dus onwaarschijnlijk is dat Columbus uit Genua kwam. Sicilië zou ook tot de mogelijkheden behoren, maar omdat in brieven van Columbus geen Siciliaans taalgebruik te lezen was, ligt de geboorteplaats ook niet op dat Italiaanse eiland.

In Spanje werden joden verplicht zich te bekeren tot het Katholicisme. Het is volgens de documentairemaker en onderzoekers mede daarom de meest waarschijnlijke theorie dat Columbus uit Spanje kwam.