Sinner pakt toernooiwinst in Shanghai, Djokovic blijft op 99 titels staan

Djokovic, die in de eerste set één punt meer had gemaakt dan zijn opponent (37 om 36), leek in de tweede set de servicedraad meteen weer op te pakken, maar zag op 0-1 Sinner van 0-40 terugkomen tot 40-40. De Serviër haalde de pas eerste deucegame van de wedstrijd vervolgens alsnog binnen.

Eerste breekpunten

Het was wel een teken dat Sinner steeds meer in de melk te brokkelen kreeg in de servicegames van Djokovic en dat benadrukte hij in de volgende opslagbeurt van de huidige nummer vier van de wereld. Hij sloeg zich niet alleen naar de eerste breekpunten van het duel, hij benutte er ook direct eentje met een prachtig in de loop genomen forehand langs de lijn: 1-3.