Toeristen urenlang vast in wegzakkende bus in zachte berm

Een groep toeristen heeft gisteravond urenlang vastgezeten in een touringcar in Broek in Waterland (Noord-Holland). De chauffeur had zich vastgereden in de berm. Hierdoor konden de deuren van het voertuig niet meer worden geopend.

De bus moest vanwege werkzaamheden een andere route nemen over een smalle geasfalteerde landweg. Toen er een tegenligger naderde, stuurde de chauffeur de bus gedeeltelijk de berm in om ruimte te maken. Hierbij zakte de bus weg, waarna de deuren niet meer open konden.

Een opgeroepen bergingsdienst kon vervolgens geen hulp bieden, omdat het te riskant werd gevonden om de bus met passagiers uit de berm te trekken. Er was angst dat het voertuig zou kantelen.

Na ongeveer tweeënhalf uur wachten slaagde de brandweer er uiteindelijk in de passagiers te bevrijden. Via een luik van de slaapcabine, die alleen vanaf de buitenkant kon worden geopend, werden de toeristen één voor één uit de bus gehaald. De passagiers, van wie de meesten Aziatische toeristen, zijn daarna met een andere bus verder gereisd.