Verwaarloosde honden Winschoten gevonden in laag van afval en ontlasting

Omwonenden zeggen tegen RTV Noord dat ze maanden geleden al aan de bel hebben getrokken. "Ik heb vier maanden geleden al met de politie gebeld. Toen maakten ze een praatje met de huurder, ze gaven hem een hand en daarna gingen ze er weer vandoor", zegt een buurtbewoner die anoniem wil blijven. "Ik heb geen zin in gesodemieter."

De politie en de Dierenbescherming hebben in Winschoten zeven verwaarloosde honden uit een huis gehaald. De honden stonden volgens de politie in een 20 centimeter dikke laag van afval en ontlasting. Ze werden bijna niet uitgelaten en zorgden met hun geblaf voor geluidsoverlast.

Een andere omwonende bevestigt dat verhaal. "Die brokken brengt hij naar binnen, vervolgens stapt hij weer in de auto en rijdt hij weg."

Het voormalige winkelpand kwam in mei vorig jaar leeg te staan. Korte tijd later trok de huidige huurder erin. "Hij had, voor zover wij weten, eerst twee honden", zegt een vrouw die zicht heeft op het huis. "Maar die kwamen nooit buiten. Na korte tijd kreeg hij een vriendin. Daar woont hij nu. Maar elke avond komt hij hier aan met een grote zak brokken."

De meeste omwonenden die RTV Noord sprak hebben geen last gehad van geuroverlast, maar allemaal hoorden ze af en toe geblaf. Ze maakten zich zorgen om de honden.

"Het is bizar dat dit zo lang heeft moeten duren", zegt een buurtbewoner. "Die arme beestjes, dit is toch zielig? Er is al vaak met de politie gebeld en ik hoorde dat er ook brieven naar de gemeente zijn gestuurd, maar dat mocht allemaal niet baten."

Gemeente weet van niks

Tegen de eigenaar van de honden is proces-verbaal opgemaakt. De politie wil niets zeggen over het aantal meldingen dat is gedaan.

De gemeente zegt van niks te weten. "Wij hebben het uitgezocht, maar er is geen enkele melding binnengekomen over deze situatie. Dit was voor de gemeente volledig onbekend."