PSV-spits Pepi scoort voor Verenigde Staten bij debuut Pochettino

PSV-spits Ricardo Pepi heeft met een doelpunt in blessuretijd bijgedragen aan de eerste zege van de Verenigde Staten onder de nieuwe bondscoach Mauricio Pochettino. De Amerikanen wonnen het vriendschappelijke duel met Panama in Austin met 2-0.

Voormalig Chelsea-trainer Pochettino nam in september de functie als bondscoach over van Gregg Berhalter, die na de vroege uitschakeling van het team op de Copa América werd ontslagen.

De Verenigde Staten organiseren in 2026 samen met Canada en Mexico het WK. Aan Pochettino de schone taak om de Amerikanen naar successen te leiden in eigen land. Met de oefenduel tegen Panama is hij aan die missie begonnen.

De Argentijnse coach liet in de tweede helft zowel Pepi als zijn PSV-teamgenoot Malik Tillman invallen. De 21-jarige Pepi werkte in de extra tijd een voorzet van Haji Wright binnen, nadat Yunus Musah in de eerste helft de 1-0 had gemaakt.