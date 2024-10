'Hamas zocht al ver voor 7 oktober steun bij Iran en Hezbollah voor grote aanslag'

De Amerikaanse krant The New York Times heeft verslagen in handen gekregen van ontmoetingen tussen Hamas-kopstukken in de aanloop naar de grote terreuraanslag van 7 oktober. De militante beweging zou al twee jaar eerder steun gezocht hebben bij Iran en Hezbollah. De aanslag die Hamas voor ogen had, zou nog grootschaliger zijn geweest dan wat er gebeurde.

Het is voor het eerst dat meer details over Iraanse betrokkenheid bij de aanval bekend geworden zijn. Bijvoorbeeld dat de aanslag eigenlijk een jaar eerder had moeten plaatsvinden, maar dat Hamas wachtte op volledige deelname van Iran en Hezbollah.

De interne Hamas-documenten zijn gevonden op een computer die door Israëlische soldaten in beslag is genomen bij een commandocentrum in Khan Younis, in het zuiden van Gaza, begin dit jaar. Het zouden notulen zijn van geheime bijeenkomsten. Een Hamas-kopstuk zou enkele maanden voor de aanval een ontmoeting hebben gehad in Libanon met een hoge Iraanse commandant. Een ontmoeting met Hezbollah-leider Hassan Nasrallah zou zijn uitgesteld. Iran ontkent nog altijd betrokkenheid.