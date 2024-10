Na zwaar BMX-ongeluk helpt Van Gorkom anderen met hersenletsel: 'Enorm waardevol'

Omdat het centrum zich nog in een pilotfase bevindt, worden de ruimtes gefaciliteerd door Papendal en bestaat de gehele begeleidingsstaf grotendeels uit vrijwilligers. Een van hen is Rob van Scherpenseel (63), die vorig jaar een van de eerste deelnemers aan het project was. Door een zware aanrijding in 2022 liep hij een partiële hoge dwarslaesie op.

De begeleiding in het trainingscentrum heeft hem veel opgeleverd. "Ik kan nu mijn arm en been weer goed gebruiken en kan na rijlessen ook weer zelf autorijden." Zijn droom is om ooit weer op zijn geliefde motor te kunnen stappen: "In het ziekenhuis dachten ze dat ik een steekje los had toen ik dat zei."

Toekomst

De toekomst van het trainingscentrum is nog onzeker, maar Van Gorkom is vastberaden. "We gaan er wel van uit dat het slaagt", zegt hij met een glimlach. Hij hoopt dat mensen met hersenletsel ook na hun revalidatie nog nieuwe stappen kunnen maken in hun herstel. "Als dat lukt, kunnen we een naam worden in de wereld van hersenrevalidatie."

Ondertussen loopt Van Gorkom naar een van de deelnemers. "Weet je nog wat je kaartje was?", vraagt hij. Na een korte denkpauze komt het verlossende antwoord van de deelnemer: "Dat moet de schoppen 10 zijn!"