Revaliderende Dest even de ster van Almeerse Filmwijk: 'Eindelijk licht in de tunnel'

Sergiño Dest heeft het mentaal zwaar gehad met de gescheurde kruisband die hij in april opliep. De Amerikaanse vleugelback van PSV, die nog aan het revalideren is, heeft die negatieve gevoelens inmiddels achter zich gelaten en straalt dat vrijdag ook uit bij de opening van zijn eigen voetbalveld in Almere.

"Ronaldinho, kennen jullie die? Heel goed!" Dest verbaast zich tijdens het uitdelen van handtekeningen met een brede glimlach over de feitenkennis van de Almeerse jeugd. De jongeren verdringen zich op dat moment rondom hun voetbalheld, die in Filmwijk, de buurt waar hij opgroeide, een speciaal Sergiño Dest-voetbalveldje heeft laten aanleggen.

'Kinderen moeten meer naar buiten'

De 23-jarige voetballer heeft niet zomaar dit initiatief genomen. "Ik vind het belangrijk dat kinderen achter de spelcomputer vandaan komen. Ze moeten sporten, want dat zorgt voor plezier, fitheid en verbondenheid. In mijn tijd speelden we veel meer buiten. Ik wil dat dit terugkomt."

Het is een punt van zorg in de maatschappij. Of het nou om games of televisieseries kijken gaat, jongeren komen steeds minder buiten. Dest hoopt met zijn voetbalveld een steentje bij te dragen om de jeugd sneller achter 'het scherm' vandaan te krijgen.

De voetballer, die een Amerikaanse vader en Nederlandse moeder heeft, voelt sowieso een grote connectie met zijn geboorteplaats Almere. Zo bezocht hij in 2020 zijn voormalige basisschool om kinderen te motiveren en te inspireren. Probeer alles uit het leven te halen, hoe lastig dat soms ook is. Dat is zijn motto.