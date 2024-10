Grote brand in winkelcentrum in Oosterhout geblust

In een winkelcentrum in Oosterhout in Noord-Brabant heeft vanochtend een brand gewoed. Rond zes uur 's ochtends werd de brand in een winkel in winkelcentrum Arendshof gemeld, waarna de brandweer met meerdere bluswagens uitrukte. De brandweer sprak van een zeer grote brand. Inmiddels is het vuur geblust.

Omdat er veel rook bij de brand vrijkwam, raadde de veiligheidsregio omwonenden aan om de ramen en deuren dicht te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen, om te voorkomen dat de rook huizen binnendringt.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.