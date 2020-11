KNSB organiseert shorttrackwedstrijden in december: 'Van groot belang'

EK in Gdansk, WK in Nederland

Volgens Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, zijn de wedstrijden van groot belang. "Onze shorttrackers snakken ernaar hun krachten te meten tijdens echte wedstrijden en dat is ook belangrijk op hun route naar de Olympische Spelen in 2022."

Van 4 tot en met 6 december staat in Thialf de International Invitation Cup op het programma. Een week later zijn de NK afstanden, een nieuwe wedstrijd voor de Nederlandse shorttrackers.

Schaatsbond KNSB organiseert in twee weekeinden van december twee grote shorttrackwedstrijden in Heerenveen.

"Er is ons veel aan gelegen onze rijders voorafgaand aan die internationale krachtmetingen al wat wedstrijden in de benen te laten hebben", aldus De Wit.

De EK shorttrack vinden van 22 tot en met 24 januari plaats in het Poolse Gdansk. Daarna volgen twee wereldbekers in Duitsland en van 12 tot en met 14 maart de WK in Nederland.

Dat toernooi zou oorspronkelijk in Ahoy Rotterdam worden gehouden, maar ISU-voorzitter Jan Dijkema vertelde onlangs dat het WK naar Dordrecht gaat. Hij legt uit waarom.