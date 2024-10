Deel uitgaanswijk Hamburg ontruimd door bom uit WOII

In Hamburg is zaterdagavond een deel van een uitgaanswijk ontruimd geweest vanwege de vondst en ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog.

Een gebied van ongeveer 300 meter om de vindplaats van de bom moest worden geëvacueerd, waardoor ongeveer 5.000 mensen een veilig heenkomen moesten zoeken. Daarnaast mocht niemand in een straal van 500 meter het gebied betreden.

Rond 23.30 uur tweette de brandweer dat de evacuatie voltooid was. Ongeveer een half uur later was de bom onschadelijk gemaakt. De wijk Schanzenviertel is een populaire plek om uit te gaan. Omroep NDR meldt dat door de wegafsluitingen files ontstonden in de omgeving van de wijk.

Voor buurtbewoners die hun huis moesten verlaten was noodopvang geregeld in een school. Volgens de NDR zijn veel mensen ook naar restaurants in de buurt getrokken om de tijd te doden.

Meerdaagse evacuatie

Het onschadelijk maken van bommen uit de Tweede Wereldoorlog gebeurt vaker in Duitsland. In Keulen moesten onlangs in een meerdaagse operatie drie ziekenhuizen en duizenden huizen worden ontruimd. Keulen is een van de zwaarst getroffen steden in de Tweede Wereldoorlog.