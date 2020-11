Gravenberch kalm en trots na belletje De Boer: 'Dacht dat het een grap was'

"Ik dacht dat iemand een grap met mij uithaalde, maar dat was niet zo", reageert de trotse Ajacied kort na zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal.

Ryan Gravenberch was met Jong Oranje in Zeist toen zijn telefoon ging. Hij nam op en hoorde aan de andere kant het onmiskenbare stemgeluid van Frank de Boer, de bondscoach van het 'grote' Oranje.

De 18-jarige middenvelder is nog maar sinds kort een vaste waarde in Jong Oranje. Maar omdat bij de selectie van De Boer de positief op corona geteste Tonny Vilhena de groep moest verlaten, kwam Gravenberch in beeld.

"Daar had ik geen rekening mee gehouden, maar ik ben wel ontzettend blij", aldus Gravenberch. "Als voetballer droom je van het Nederlands elftal."

Tegen Spanje nog voor de buis

Het Amsterdamse talent kent dit jaar zijn echte doorbraak met een basisplaats bij Ajax. "Het gaat heel snel met me, maar gelukkig ben ik kalm van mezelf en zorgen de mensen om me heen dat ik met beide benen op de grond blijf staan."

In het oefenduel met Spanje van vanavond (aftrap 20.45 uur) is Gravenberch er nog niet bij. Hij blijft vandaag bij Jong Oranje en meldt zich pas donderdag bij de selectie van De Boer. "Jammer, dan ga ik vanavond maar voor de buis kijken."