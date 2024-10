Telstar en De Graafschap haken door gelijkspel niet aan bij de top eerste divisie

Telstar en De Graafschap hebben zaterdagavond verzuimd om aan te haken bij de top in de eerste divisie. In een enerverende wedstrijd in Velsen-Zuid speelden de ploegen met 2-2 gelijk.

Telstar-De Graafschap is altijd een bijzonder duel voor de twee clubs. Er is een vriendschapsband vanwege de nog altijd populaire overleden trainer Simon Kistemaker, die bij beide clubs werkzaam was.

Prachtige goal Seuntjens

De thuisploeg kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Al na zes minuten profiteerde Zakaria Eddahchouri van onoplettendheid achterin bij De Graafschap na een snel genomen vrije trap.

Maar de Superboeren lieten het daar niet bij zitten. Na een half uur schoot Jesse van de Haar knap raak met een schot van buiten het strafschopgebied en drie minuten later maakte Ralf Seuntjens op zeer knappe wijze de 1-2.

De 35-jarige aanvaller liet een hoekschop op zijn voet belanden en met een prachtige voetbeweging en veel gevoel kreeg Seuntjens de bal via de onderkant van de lat in het doel.

Rentree publiekslieveling El Jebli

Met die voorsprong was De Graafschap op weg om zich bij Den Bosch en Helmond Sport aan de kop van de eerste divisie melden.

Om die punten binnen te slepen bracht trainer Jan Vreman de teruggekeerde publiekslieveling Youssef El Jebli binnen de lijnen. Hij was met een afstandsschot dichtbij een treffer, maar keeper Ronald Koeman Jr. redde knap.

Winnen lukte de ploeg uit Doetinchem uiteindelijk niet. Eddahchouri maakte een kwartier voor tijd alsnog de 2-2 voor Telstar. De aanvaller schatte een diepe bal goed in en omspeelde keeper Joshua Smits. Zo blijven Telstar en De Graafschap vooralsnog niet meer dan subtoppers in de eerste divisie.