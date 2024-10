Inwoners Istanbul trekken massaal de stad uit door huurcrisis

Nog maar een jaar woont de gepensioneerde Nurdan in haar flat in het district Kartal in Istanbul. Maar nu al staat haar woonkamer vol verhuisdozen. Er komt een fikse huurverhoging aan, die ze niet kan betalen. Ze maakt zich op voor haar derde verhuizing in drie jaar tijd.

Met elke verhuizing wordt ze verder haar geliefde Istanbul uitgeduwd. Zelfs de verre buitenwijken zijn onbetaalbaar geworden. Ze is al begonnen met inpakken, maar een nieuwe woning heeft ze nog niet kunnen vinden. "Iedereen vraagt, waar ga je nu naartoe?", zegt ze terwijl ze haar glaswerk in krantenpapier wikkelt. "Het antwoord is: ik weet het niet".

Nurdan is niet de enige. Er wordt flink verhuisd in Istanbul, in de richting van de buitenwijken en verder de stad uit. De voornaamste reden: de aanhoudend hoge inflatie, die al drie jaar boven de vijftig procent ligt. Het zorgt voor een ongekende huurcrisis, die het grootst is in miljoenenstad Istanbul waar de huurprijzen in de afgelopen jaren zijn verdrievoudigd.

Niet meer naar de film

In Turkije mag een verhuurder de huurprijs jaarlijks laten stijgen met het percentage van de inflatie. In september was de vastgestelde huurverhoging maar liefst 65 procent. In werkelijkheid verhoogden verhuurders de afgelopen jaren vaak met nog hogere percentages. Dat zorgt voor conflicten tussen huisbazen en huurders. En als huurders vertrekken, worden huurprijzen soms in één klap verdubbeld voor nieuwe bewoners.

Voor Nurdan betekent een stijging van 65 procent dat haar huur hoger wordt dan haar pensioen. "Het is verschrikkelijk, zowel financieel als emotioneel", zegt ze. Haar pensioen was nooit een vetpot, maar ze kon in haar levensonderhoud voorzien. "Ik hield zelfs geld over om af en toe naar de film of het theater te gaan met vriendinnen. Dat kan niet meer."