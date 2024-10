Portugal wint mede dankzij Ronaldo van Polen, Spanje moeizaam langs Denemarken

Portugal heeft een overtuigende zege geboekt op Polen in de Nations League. In Warschau werd het 1-3. Het duel was een clash tussen topspitsen Robert Lewandowski en Cristiano Ronaldo.

Na 26 minuten zette Bernardo Silva de Portugezen op 0-1. Ruim tien minuten later schoot Rafael Leão op de paal na een mooie dribbel, waarna Ronaldo in de rebound scoorde.

Het was de 906de goal in de carrière van Ronaldo, en zijn 133ste in het shirt van Portugal.

Piotr Zielinski bracht de spanning terug met een treffer in de 78ste minuut. Maar een eigen goal van Jan Bednarek deed de thuisploeg de das om. Die treffer viel uit een counter, nadat scheidsrechter Serdar Gözübüyük had geweigerd om een strafschop toe te kennen aan Michael Ameyaw.