Kroatië langs Schotland, dat in slotseconden doelpunt afgekeurd ziet worden

Kroatië heeft de tweede zege van het Nations League-seizoen binnen. In Zagreb werd Schotland met 2-1 verslagen, na een afgekeurde goal diep in blessuretijd.

Bij Kroatië stonden Ivan Perisic (PSV) en Josip Sutalo (Ajax) in de basis. Schotland staat na drie wedstrijden nog altijd op nul punten.

Verdedigende fout

De Schotten kwam nog wel op voorsprong door een treffer van Ryan Christie, die profiteerde van geblunder in de Kroatische verdediging. Vier minuten later sloeg de thuisploeg terug via Igor Matanovic. Met nog twintig minuten te gaan leek Andrej Kramaric het duel in het voordeel van Kroatië te beslissen.

Diep in blessuretijd kreeg Schot Ché Adams de bal in de kluts ineens voor de voeten, vlak voor het Kroatische doel. Hij frommelde de bal binnen, maar stond in buitenspelpositie. Na een lange check van de var werd de treffer afgekeurd.

De andere wedstrijd in groep A1, tussen Polen en Portugal, wordt later vanavond gespeeld.