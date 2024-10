Weer moeten huishoudens drinkwater koken om poepbacterie, 'is voorzorgsmaatregel'

Voor tienduizenden huishoudens in Nederland is het dezer dagen even behelpen bij bijvoorbeeld het koffiezetten of tandenpoetsen. Aanleiding is de E. colibacterie, beter bekend als de poepbacterie.

Die werd afgelopen dagen aangetroffen in het drinkwater in het noorden van Limburg. Vorige week was het ook al raak in de omgeving van Apeldoorn. In totaal hebben 84.000 huishoudens het advies gekregen om vanwege de bacterie het water vóór gebruik drie minuten te koken. Het advies geldt in ieder geval tot na dit weekend. In beide regio's ontstond een run op flessenwater.

Dat er nu twee gevallen kort na elkaar opduiken is puur toeval, zegt onderzoeker Roberta Hofman-Caris van wateronderzoeksinstituut KWR. "Een drinkwaterreservoir bijvoorbeeld moet je beluchten, en dan heb je het risico dat er iets van buiten naar binnen komt. Er kan een vogelpoepje naar binnen komen, of een muis door een gaatje kruipen."

Andere mogelijke oorzaken zijn werkzaamheden of een leidingbreuk. De oorzaken van de lichte verontreinigingen in de regio Apeldoorn en Noord-Limburg zijn in ieder geval nog niet gevonden.

Oppervlaktewater

In de regio Apeldoorn komt het drinkwater uit de bodem. Dat geldt voor 60 procent van al het drinkwater in Nederland. In grondwater zit de E.colibacterie sowieso niet.

In het noorden van Limburg komt het drinkwater uit oppervlaktewater, waar die bacterie vaak wel aanwezig is. Die wordt er in principe uit gehaald door drinkwaterbedrijven, dus het gaat om besmettingen die na de zuivering hebben plaatsvonden.

0,06 procent

Hofman-Caris benadrukt ook dat het in verreweg de meeste gevallen goed gaat met het drinkwater. "Zeker als je bedenkt hoe vaak we de kraan opendraaien en dat er dan niets aan de hand is."

Dat blijkt ook uit cijfers van de afgelopen jaren, die zijn verzameld door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Van 2019 tot en met 2022 werd er jaarlijks 50.000 tot 62.000 keer gecontroleerd. In elf tot 38 gevallen werd de E. colibacterie aangetroffen, dat komt neer op 0,02 tot 0,06 procent. Als de bacterie wordt gevonden volgt er standaard een kookadvies, dat meestal hooguit een paar dagen van kracht is.

In Apeldoorn ontstond er door de poepbacterie een run op water in flessen: