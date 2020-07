Met handtekening van Kökcü opent Feyenoord jacht op landstitel

Vooral het nieuwe, langdurige contract met middenvelder Kökcü tot en met 2025 is een teken dat er bij Feyenoord onder trainer Dick Advocaat en technisch directeur Frank Arnesen flink aan de toekomst wordt gebouwd.

Vorige maand werd Mark Diemers overgenomen van Fortuna Sittard. Een gerichte aankoop, liet Arnesen weten. "Een goede versterking voor ons middenveld. Hij is een harde werker met een goede pass, prima schot en ervaring. Hij is klaar voor de volgende stap: schitteren bij Feyenoord."

Meedoen om de titel

Als aanvoerder Steven Berghuis in Rotterdam blijft en als er een extra centrale verdediger wordt gevonden, dan heeft Feyenoord alles wat het wil en kan het een serieuze titelkandidaat worden. Dit jaar won de ploeg al elf van zijn laatste veertien eredivisieduels én werd de bekerfinale gehaald.

"Die reeks willen we voortzetten", zegt de 19-jarige Kökcü. "Fijn dat we het team zo goed als bij elkaar houden, we kunnen ver komen. Ik denk dat we mee gaan doen om de titel."