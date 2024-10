Wiebes sprint naar derde ritzege Ladies Tour, Kopecky en Kool gaan hard onderuit

Lorena Wiebes heeft voor de derde keer deze week een etappe gewonnen in de Simac Ladies Tour. Ze won de sprint met overmacht, nadat in de laatste kilometer wereldkampioene Lotte Kopecky en Charlotte Kool hard onderuit gingen.

De vijfde etappe van de Ladies Tour had start en finish in Doetinchem. Door de Achterhoek trekkend was het niet de meest spectaculaire rit. Iedereen verwachtte een massasprint en die kwam er dan ook.

De Keersmaeker in de aanval

Het was alleen de Belgische Audrey de Keersmaeker van Lotto Dstny die andere plannen had. Zij vertrok op een kilometer of zeventig van de streep voor een aanval. Ze kreeg niemand mee, dus moest solo stand proberen te houden tot de finishstreep. Op 14 kilometer voor het einde werd ze bijgehaald.

Vanaf toen maakte het peloton zich op voor een finale met een nerveus peloton, merkte Wiebes. "Dat was eigenlijk de hele dag al het geval er was veel onrust in het peloton." In die finale wilde SD Worx met Wiebes toeslaan.

Valpartij

Dat ging nog bijna mis toen op 800 meter van het einde meerdere rensters tegen de grond gingen. Onder hen sprintster Kool. Zij moest naar het ziekenhuis met zeer waarschijnlijk een gebroken sleutelbeen.

Ook wereldkampioene Kopecky ging onderuit, zij was behoorlijk aangeslagen en had haar hele schouder openliggen. Ze fietste later nog wel door en doordat de valpartij dicht op de finishstreep was, liep de Belgische geen tijdsverlies op.

Wiebes wist in een ontregelde sprint toch nog het duel aan te gaan met Elisa Balsamo. De Nederlandse bleek wederom de sterkste, al ging het niet makkelijk, vertelde ze na afloop. "Ik probeerde na de valpartij mijn weg te vinden en opeens zag ik staan dat het nog 200 meter was. Toen besloot ik maar aan te gaan."