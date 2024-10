Zorgen over verzekeringscrisis Florida groeien na orkaan Milton

Toen meteorologen aankondigden dat orkaan Milton een desastreuze koers over het zuiden van Florida zou volgen, wist de 24-jarige Nick Weppner uit Sarasota dat hij aan de slag moest. En dat betekende dat hij zijn oude legertruck, "gewoon voor de lol gekocht", moest inzetten voor serieuzer werk. Weppner is zelfredzaam, maar maakt zich zorgen over hoe moeilijk het voor inwoners wordt om zich nog te verzekeren tegen extreem weer.

Het is geen alledaags gezicht: een M923 truck van zo'n 9 meter lang en 3 meter hoog, in een vorig leven bestuurd door Amerikaanse mariniers. Bedoeld om duizenden kilo's aan lading te vervoeren over elk terrein en in alle weersomstandigheden.

Ideaal dus in een gebied waar de tweede orkaan in twee weken tijd overheen is geraasd. Wegen zijn overstroomd of moeilijk begaanbaar, dus hulp is nog schaars.

Mensen helpen

"Ik heb niet veel geslapen, zegt Weppner droogjes. "Nadat de orkaan hier in Siesta Key aan land was gekomen, zaten we om 03.00 uur 's ochtends al op de weg en hebben we de hele dag mensen geholpen."

Met zijn vrachtwagen en zijn vrienden heeft Weppner mensen in veiligheid in gebracht, wegen vrijgemaakt, en eten en flesjes water uitgedeeld.

Vragen naar zijn politieke voorkeur is niet nodig. Zijn vrienden dragen petjes met daarop: 'Never Surrender. Make America Great Again' en 'FJB', wat staat voor 'Fuck Joe Biden'. Voor Weppner en zijn vrienden is het duidelijk dat ze op zichzelf zijn aangewezen. "De lokale overheid doet z'n best, maar we hebben de federale rampenbestrijdingsdienst hier nog niet gezien."