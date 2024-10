Utrecht komt met pop-upfietsenstalling bij Jaarbeurs na vondst scheurtjes

Het is nog niet duidelijk wanneer de fietsenstalling aan het Jaarbeursplein in Utrecht weer opengaat. Gisteravond werd de stalling onverwacht gesloten, nadat er scheurtjes werden gevonden in de constructie. Daarom opent de gemeente maandag een tijdelijke fietsenstalling op het Jaarbeursplein.

In de pop-upfietsenstalling is plaats voor 1000 fietsen. De gesloten fietsenstalling Jaarbeursplein heeft plek voor 4300 fietsen. De gemeente Utrecht zegt zich voor te bereiden op technisch onderzoek in de gesloten stalling om de oorzaak van de scheurtjes te vinden.

Jaarbeursplein

Tot gisteravond 22.00 uur konden mensen hun fiets ophalen uit de Jaarbeurs-stalling. De gemeente kan nog niet zeggen wanneer alle eigenaren die dat nog niet hebben gedaan hun fiets terugkrijgen. Wel zeggen de gemeente en de NS dat er geen stallingskosten in rekening worden gebracht, schrijft RTV Utrecht.

Met het sluiten van de stalling is op dit moment alleen fietsenstalling Knoop open bij Utrecht Centraal. Bij die fietsenstalling is plek voor 3000 fietsen.

Plein toegankelijk

De gemeente vraagt fietsers hun voertuig niet te parkeren op het Stationsplein. "Het plein moet toegankelijk blijven, ook voor hulpdiensten en mensen die gebruik maken van blindengeleidestroken. Ook moet er ruimte zijn voor de pop-up fietsenstalling die maandag open gaat."

Peter van Makkum, voorzitter van de Fietsersbond Utrecht, noemt het een "vreselijk vervelende situatie". Hij maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van het station per fiets. "Mensen zetten nu al hun fiets op straat. Dat zal alleen nog maar meer worden."