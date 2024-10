Na vijf verloren finales op rij heeft Neptunus twintigste honkbaltitel eindelijk binnen

De honkballers van Neptunus hebben eindelijk hun twintigste landstitel binnen. Na vijf verloren finales op rij wonnen de Rotterdammers in Bussum met 5-1 van HCAW en beslisten zo de Holland Series met 4-0 in hun voordeel. Met een hoofdrol voor Stijn van der Meer, die drie punten binnen sloeg.

Neptunus had ook al de eerste drie wedstrijden van de best-of-seven-serie gewonnen. Vorige week zaterdag werd het 5-3 in Rotterdam, een dag later 3-2 in Bussum. Gisteravond ging de derde wedstrijd met 16-6 op eigen veld ook naar Neptunus, dat het karwei vandaag kon afmaken,

Dat deed het door in de vierde inning de score te openen. Darryl Collins passeerde de thuisplaat op een klap van Arthur Bonevacia: 0-1.

De ploeg van hoofdcoach Greg Muller zag HCAW in de gelijkmakende inning terugkomen tot 1-1 door een run van Victor Draijer. Maar de Bussummers die alle honken bezet kregen verzuimden een voorsprong te nemen, omdat Julian Goins zich uit liet maken tussen het tweede en het derde honk.

Dat Neptunus-werper Tom de Blok niet zijn beste dag had - hij gooide liefst zeven keer vier-wijd - wist de thuisploeg de hele wedstrijd niet uit te buiten.

Neptunus kwam op pitchen van de goed gooiende Lars Huijer in de vijfde slagbeurt met 2-1 voor door een honkslag van Stijn van der Meer die Sheadion Jamanika binnen sloeg. Van der Meer, die tot dan toe nog geen honkslag had geslagen in de Holland Series, zorgde zelf voor 3-1 in de achtste inning door te scoren op een honkslag van Dwayne Kemp.

Diezelfde Van der Meer besliste de wedstrijd in de negende inning. Rayshelon Carolina en Jamanika kwamen over de thuisplaat op de derde honkslag van de dag van de korte stop van Neptunus, die zo revanche nam op zijn bij HCAW spelende jongere broer Bob. Die won twee jaar geleden de titel met HCAW ten koste van Neptunus. Nu was het andersom.