Beerensteyn scoort tegen oude club Bayern, Chelsea kent goede generale voor Twente-uit

Lineth Beerensteyn heeft met een doelpunt bijgedragen aan de 2-0 zege van VfL Wolfsburg op Bayern München. De international van Oranje speelde tussen 2017 en 2022 voor Bayern.

Beerensteyn begon de wedstrijd op de bank. Ze kwam in de 65ste minuut het veld en maakte minder dan twee minuten later de 2-0 voor Wolfsburg. Bayern kreeg een corner niet weg uit de eigen zestien en Beerensteyn maakte daar dankbaar gebruik van. Van een meter of vier schoot ze binnen.

Vorige week scoorde Beerensteyn twee keer tegen RB Leipzig. Lynn Wilms, tegen Bayern in de basis begonnen, maakte toen ook een doelpunt. Wolfsburg staat na zes wedstrijden op de vierde plaats. Het gat naar koploper Bayern München is na vandaag nog maar twee punten.

Beerensteyn kwam in Nederland uit voor ADO Den Haag en FC Twente, waarna ze na vier jaar Bayern München in 2022 naar Juventus vertrok. Deze zomer trok ze van Turijn naar Wolfsburg.

Chelsea wint topper

In de Engelse Women's Super League heeft Chelsea een goede generale afgewerkt voor het Champions League-duel met FC Twente van donderdag. The Blues wonnen de stadsderby tegen Arsenal met 1-2.