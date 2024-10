Britten op achterstand in America's Cup, Italiaanse vrouwen winnen eerste editie

Maar die unieke kans op de winst is nog ver weg. In de eerste finalerace begonnen de Nieuw-Zeelanders vanaf de start heel erg goed. Daarmee legden 'de Kiwi's' de basis voor een solide wedstrijd, die ze uiteindelijk overtuigend wonnen. "We geven niet op, we gaan echt nog wel terugkomen in deze wedstrijd", zei viervoudig olympisch kampioen Ainslie na afloop.

Fout bij Groot-Brittannië

Dat leek ook zo in de tweede race van de dag. De Britten startten een stuk beter en richting de derde boei lagen ze aan de leiding. Het ging alleen mis bij de derde boei. Door een grote fout haalden ze de boei niet en werd er veel tijd verloren. Nieuw-Zeeland nam het initiatief over en breidde de voorsprong alleen maar uit.