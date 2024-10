Pogacar doet 'Pogacartje' in Ronde van Lombardije: vierde zege op rij in herfstmonument

Tadej Pogacar heeft weer een 'Pogacartje' gedaan, dit keer in de Ronde van Lombardije. De aanval waarvan je wist dat-ie ging komen, kwam op 48 kilometer van de finish. De Sloveense wereldkampioen stoof ervandoor in de finale van het vijfde wielermonument van het jaar en kwam solo aan bij de finish aan het Comomeer.

Achtervolger Remco Evenepoel, de beste van de rest, kwam ruim drie minuten na Pogacar over de streep. Bijna vijf minuten na Pogacar kwam de Italiaan Giulio Ciccone als derde aan, nadat hij in de slotkilometers buiten ieders zicht naar achtervolgers Pavel Sivakov, Enric Mas en Lennert van Eetvelt was geslopen en bij ze was weggereden.

Pogacars vierde

Na zeges in 2021, 2022 en 2023 lukte het Pogacar in 2024 voor de vierde keer op rij om te winnen in Lombardije, zoals iedereen stiekem wel had verwacht, in een ongekend sterk jaar op de fiets. Nooit eerder won een renner de Giro, de Tour, de wereldtitel op de weg en de Ronde van Lombardije in één jaar. Pogacar is de eerste.

Zijn grootste uitdager Evenepoel, met gouden helm en gouden schoenzolen, fietste voor de eerste keer mee in Lombardije sinds zijn vreselijke valpartij in de editie van 2020, waar hij onder meer zijn heup brak.

De Belg reed met twee olympische titels - vandaar de gouden accessoires - een ongekend jaar, maar was in directe strijd met Pogacar telkens de mindere. Pogacar deed niet mee op de Olympische Spelen van Parijs. Ook op het parcours van Bergamo naar Como, dat de wereldkampioen zo goed ligt, kon Evenepoel niet mee op het moment dat het moest.