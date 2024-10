Vrouwen Twente verspelen opnieuw punten, eenvoudige zege Ajax

Na het succesvolle debuut in de Champions League tegen Celtic afgelopen dinsdag, toen de Schotse vrouwen met 2-0 werden verslagen, moest de landskampioen zich weer opladen voor het duel met Excelsior.

Als het dan niet een beetje mee zit, wordt het een lastige middag, merkten de Twente-vrouwen. Het balbezit was nagenoeg gelijk, maar Twente schoot veel vaker op doel. De bal wilde er niet in.

Toen Groenewegen de bezoekers na een klein uur spelen op 0-1 had gebracht, konden de Rotterdammers het achterin dichtmetselen. Dat ging goed, totdat Jaimy Ravensbergen Twente gaf waar het recht op had: een verdiende 1-1.

Ajax en AZ winnen

Ajax had een makkelijke avond in eigen huis. De Amsterdammers wonnen met 5-1 van Fortuna Sittard. Lotte Keukelaar was goed voor twee doelpunten. Lily Yohannes en Nadine Noordam waren beiden één keer trefzeker. Nicole Stoop van Fortuna maakte een eigen doelpunt.

AZ boekte de eerste zege van het seizoen. De Alkmaarders waren in Den Haag met 4-1 te sterk voor ADO. Karlijn Woons, Fieke Kroese, Desiree van Lunteren en Pleun Groot maakten de doelpunten van AZ.

Lobke Loonen redde diep in blessuretijd de eer voor de thuisploeg, door het enige Haagse doelpunt van de wedstrijd te maken.