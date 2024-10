Strafrechtelijk onderzoek naar bedrijf dat drugsafval opruimt voor overheid

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar incidenten bij vervoer en opslag van chemisch afval door het bedrijf Strukton Milieutechniek, dat voor de overheid drugsafval opruimt. Dat bevestigt het Functioneel Parket na berichtgeving van het Algemeen Dagblad.

Het Functioneel Parket doet onder meer onderzoek naar opgeslagen vrachtwagentrailers vol met vaten chemicaliën in de buurt van het Brabantse Nispen, aan de grens met België. Strukton zou geen vergunning hebben om op deze locatie licht ontvlambare of bijtende chemicaliën op te slaan. Ook mag het de inhoud van de vaten daar niet overplaatsen naar kleinere vaten om het naar een afvalverwerker te vervoeren.

Volgens het OM bevindt het onderzoek zich in de afrondende fase, maar is er nog geen beslissing genomen over een mogelijke vervolging van het bedrijf of van personen.

Meerdere incidenten

Volgens het AD zijn er meerdere incidenten geweest waarbij Strukton drugsafval verkeerd opsloeg, of waarbij sprake was van lekkages van chemicaliën. Om hoeveel incidenten het gaat wil het Functioneel Parket niet zeggen.

Wel zegt een woordvoerder dat "de situatie in de gaten wordt gehouden" in een zaak rondom industriële containers. In Lage Zwaluwe, waar Strukton ook geen vergunning had voor opslag, lekte een van deze containers honderden liters chemicaliën. Later lekte er nog een container en klapte er volgens het AD een vat in Breda, waar het bedrijf wel een speciale opslag en vergunning heeft.

Actief voor overheid

Strukton Milieutechniek ruimt al jaren voor onder meer gemeenten, politie en Staatsbosbeheer drugsafval op dat door drugscriminelen is gedumpt. Ook maken ze verontreinigde stukken grond waar drugsafval is gelekt weer schoon.