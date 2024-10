Noodopvang Ugchelen kan open na explosie, maar is vanavond nog niet nodig

De nachtnoodopvang in Ugchelen (Gelderland) is klaar voor gebruik. Eigenlijk zou de opvang gisteravond al de deuren openen, maar na een explosie eerder deze week bleek er vanwege herstelwerkzaamheden meer tijd nodig te zijn.

De nachtnoodopvang is bedoeld voor asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar is vandaag nog geen sprake van, laat een woordvoerder van het COA weten. Vanavond worden dus geen mensen opgevangen in het Gelderse dorp, schrijft Omroep Gelderland.

Weerstand

De afgelopen dagen bleek dat niet alle omwonenden het eens zijn met de komst van de opvang, die vlak bij een basisschool ligt. Woensdagnacht ging er een explosief af bij het nog onbewoonde pand, dat daardoor flink beschadigd raakte.

Gisteravond werd weer vuurwerk afgestoken op het terrein voor het gebouw, zegt een woordvoerder van het COA. Maar dat heeft verder niet tot schade geleid. Verder werden afgelopen dagen bij de basisschool spandoeken opgehangen als protest.

Het COA neemt geen extra beveiligingsmaatregelen na de explosie van woensdag en het vuurwerk van gisteravond. "Er is ter plekke beveiliging aanwezig", zegt de woordvoerder. "Er zijn geen signalen die aanleiding geven voor meer maatregelen."

Dag tot dag

De nachtnoodopvang biedt een slaapplek voor maximaal honderd mensen. Ze kunnen 's avonds met de bus naar Ugchelen worden overgeplaatst en de volgende ochtend weer naar Ter Apel worden teruggebracht.

Van dag tot dag wordt afgestemd met het aanmeldcentrum in Ter Apel of het nodig is om de deuren van de opvang in Ugchelen te openen. Morgen kan de opvang dus wel nodig zijn, aldus de COA-woordvoerder.