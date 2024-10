Nieuw dorp op laagst gelegen punt van Nederland gaat Cortelande heten

Het nieuwe dorp dat in de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas wordt aangelegd, gaat Cortelande heten. De naam is gekozen uit ruim 2200 ideeën die afgelopen zomer werden ingestuurd.

Cortelande komt te liggen in het open weidegebied tussen Gouda en Zevenhuizen, de Zuidplaspolder. Daar ligt het laagste punt van Nederland: 6,76 meter onder NAP. Het dorp wordt op een hoger gelegen deel gebouwd: de gemeente gaat uit van 4,45 meter onder NAP.

In het nieuwe dorp moeten zo'n 8000 woningen komen. De bouw begint in 2026, schrijft Omroep West.

Historische verwijzing

Afgelopen juni begon de zoektocht naar de naam voor het nog te bouwen dorp. De gemeente schreef een prijsvraag uit, waarna een jury onder leiding van de burgemeester van Zuidplas uit alle inzendingen drie kanshebbers selecteerde: Cortelande, Groenerijk en Waterweide.

Bewoners en lokale ondernemers mochten stemmen op hun favoriete naam. De meeste van de 900 stemmen gingen naar Cortelande. Het is een verwijzing naar de polder waar het dorp in wordt gebouwd.

Volgens historici stond rond het jaar 1300 een grenspaal in het gebied, die bekend was als de 'pael van Cortelande'. "Ik vind het heel leuk dat er een naam is uitgerold die verwijst naar het verleden", zegt burgemeester Han Weber.

Niet over één nacht ijs

In 2004 kwam het polderdorp voor het eerst ter sprake bij de gemeente. Afgelopen mei besloot Zuidplas de plannen voor het dorp door te zetten.

Sindsdien heeft het project aardig wat voeten in de aarde gehad. Zo werd de bouw uitgesteld omdat 22 partijen - waaronder bewoners en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard - beroep hadden aangetekend bij de Raad van State.

Volgens hen gaven de bouwplannen de gemeente "onvoldoende zekerheid en comfort". Ook zou er onvoldoende aandacht zijn voor een goede en veilige waterhuishouding. De zaak dient vermoedelijk over een jaar, in de tussentijd werkt Zuidplas verder aan de uitwerking van de plannen.

Vertraging

Vanaf 2026 worden jaarlijks bijna 330 woningen gebouwd in Cortelande. In eerste instantie werd gerekend op 700 woningen per jaar, maar dat aantal werd naar beneden bijgesteld. Het zou betekenen dat het dorp in 2050 helemaal af is.