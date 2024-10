Met service worstelende Sabalenka ten koste van Gauff naar WTA-finale Wuhan

Aryna Sabalenka heeft zaterdag in het Chinese Wuhan de finale bereikt door Coco Gauff in drie sets (1-6, 6-4, 6-4) te verslaan. Sabalenka won in 2018 en 2019 in Wuhan en was er al vijftien duels ongeslagen.

Gauff, vorige week nog winnares van het toernooi in Peking, had er maling aan. De Amerikaanse domineerde met haar opslag, waaraan ze recentelijk flink gesleuteld heeft. Bij Sabalenka haperde die opslag: pas bij 0-5 verzilverde ze haar opslag voor het eerst.