Wildplassers veroorzaken schade aan Sint-Jansbasiliek in Oosterhout

De pastoor van de Sint-Jansbasiliek in Oosterhout is op zoek naar donateurs voor jaarlijks onderhoud. Dat is volgens hem hard nodig, omdat wildplassers voor steeds meer schade zorgen aan de buitenkant én binnenkant van de kerk.

In de nacht wordt er regelmatig tegen de kerk in de Brabantse stad geplast, vertelt pastoor Jochem van Velthoven aan Omroep Brabant. Doordat het zout van de urine in de muren trekt, slijten de voegen aan de buitenkant van het gebouw weg.

Maar ook aan de binnenkant van de kerk is de schade steeds beter te zien. "Het vocht wordt er doorheen geduwd", vertelt Van Velthoven terwijl hij over een muur wrijft waar kalk en verf vanaf brokkelt.

Groenstrook met geveltuintjes

Los van de schade vindt Van Velthoven het wildplassen ook onfatsoenlijk en respectloos. "Ik ga ook niet bij mensen tegen het huis aan staan te plassen. Dit is het huis van God."

Eerder lagen er plannen op tafel om een openbaar toilet in de hal van de kerk te plaatsen. Maar daar stak de monumentencommissie uiteindelijk een stokje voor. De aanpassingen die nodig waren, zouden te veel schade opleveren aan het Rijksmonument.