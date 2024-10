Nederlandse tophockeyers geveild voor Indiaas toernooi: 'Jaarsalaris in zes weken...'

Bij het toernooi voor de mannen zullen acht Indiase clubs, allemaal gesteund door een rijke investeerder of groot bedrijf, tegen elkaar gaan opbieden voor de diensten van buitenlandse sterren. Ze mogen er maximaal acht in de selectie hebben, de rest van de spelers moet uit India komen.

Bij de vrouwen gaat het om zes verschillende teams.

Als een hockeyer zich heeft aangemeld voor de veilig, bestaat de mogelijkheid dat er niet geboden wordt. "Die kans acht ik bij jongens van ons team nihil", zegt Brinkman. "Maar inderdaad, dat zou in theorie kunnen."

Jaarsalaris

De drijfveer voor de hockeyers om zich aan te melden is duidelijk. Een avontuur van zes weken in India is spannend en er wordt gespeeld in een stadion dat Brinkman "het mooiste ter wereld" noemt (het Kalinga Stadium, dat plaats biedt aan 20.000 toeschouwers). Maar bovenal is het goed voor de portemonnee.